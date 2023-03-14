Астрологический прогноз на 11 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для начала новых, важных дел, а вот планировать и разрабатывать тактику и стратегию их достижения не только можно, но и нужно. Интересные идеи, которые появятся в это время, потребуют не менее интересных решений, которые могут прийти в голову именно в этот день.
Символ дня: Слон Ганеша – повелитель демонов, которых называют ганами.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный.
Счастливые камни дня: голубой нефрит, янтарь.
За какую часть тела отвечает: тазобедренный способ, позвоночник.
Болезни дня: нежелательно заниматься силовыми видами спорта и поднимать тяжести – это может стать причиной травм спины.
Питание дня: поскольку желудок нуждается в нагрузке, голодать и поститься сегодня нежелательно, тем не менее вредные продукты желательно исключить.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости – когда ходить дальше с потерявшей форму прической уже не представляется возможным.
Дачные работы дня: день благоприятен для работ в саду.
Магия и мистика дня: желательно изучать труды богословского и эзотерического содержания.
Сны дня: сны нынешнего дня подскажут, как изменить свою жизнь к лучшему.
Табу дня: полученные сегодня заания нельзя использовать во зло кому бы то ни было.
Афоризм дня: «Нет правды в человеке, который не в состоянии контролировать свой язык» (Махатма Ганди).
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