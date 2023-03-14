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Астрологический прогноз на 11 марта

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Астрологический прогноз на 11 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для начала новых, важных дел, а вот планировать и разрабатывать тактику и стратегию их достижения не только можно, но и нужно. Интересные идеи, которые появятся в это время, потребуют не менее интересных решений, которые могут прийти в голову именно в этот день. 

Символ дня: Слон Ганеша – повелитель демонов, которых называют ганами. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный. 

Счастливые камни дня: голубой нефрит, янтарь. 

За какую часть тела отвечает: тазобедренный способ, позвоночник. 

Болезни дня: нежелательно заниматься силовыми видами спорта и поднимать тяжести – это может стать причиной травм спины. 

Питание дня: поскольку желудок нуждается в нагрузке, голодать и поститься сегодня нежелательно, тем не менее вредные продукты желательно исключить. 

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости – когда ходить дальше с потерявшей форму прической уже не представляется возможным. 

Дачные работы дня: день благоприятен для работ в саду. 

Магия и мистика дня: желательно изучать труды богословского и эзотерического содержания. 

Сны дня: сны нынешнего дня подскажут, как изменить свою жизнь к лучшему. 

Табу дня: полученные сегодня заания нельзя использовать во зло кому бы то ни было. 

Афоризм дня: «Нет правды в человеке, который не в состоянии контролировать свой язык» (Махатма Ганди). 

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Дата публикации
Просмотры
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