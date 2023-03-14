"Умрет от болячки": некромант – о серьезных проблемах со здоровьем у Путина

По словам Тихой, медики пытаются "откачать" диктатора, но ничего у них не получается.

Украинская ведьма-некромант, экстрасенс Мария Тихая заявила, что у российского диктатора Путина есть серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом она сказала в интервью "УНИАНу".

"В этом году я уже смотрела его здоровье. Мне четко выпадало, что в 2023 году он будет на грани, будет подниматься вопрос о какой-то операции. К тому же операцию скорейшей, которую нельзя будет откладывать", — отметила Тиха.

По ее словам, у Путина проблемы с сосудами, с гормональным мужским здоровьем, с почками. Некромант считает, что диктатор "умрет от болячки".

"По моему мнению, сейчас он находится под капельницами. Его пытаются откачать, но ничего не получается. Плюс ко всему, он вообще испытывает проблемы с костями. Возможно, остеохондроз. Что-то очень сильно прищемляет ему нерв, от этого и синета на его лице и руках", – подытожила Мария Тихая.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Мария Тиха предупредила о новой угрозе и еще одной войне через 5 лет. Также она предсказала, когда война в Украине закончится.

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