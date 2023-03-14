КНДР запустила баллистические ракеты в сторону моря: подробности

По имеющейся информации, запуски были осуществлены с юго-западного прибрежного города Джангон.

Северная Корея провела испытание двух баллистических ракет малой дальности. Во вторник, 14 марта, они были запущены в сторону восточных вод страны.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По имеющейся информации, запуски совершили с юго-западного прибрежного города Джангон примерно в 7:45 утра по местному времени. Перед приземлением в море на восточном побережье КНДР ракеты пролетели в пределах воздушного пространства страны. В то же время, южнокорейские военные усилили позиции наблюдения и поддерживают связь с Соединенными Штатами.

В понедельник, 13 марта, Северная Корея заявила, что провела испытание двух крылатых ракет, запустив их с подводной лодки. По словам наблюдателей, КНДР впервые испытала несколько ракет с подводной лодки за один запуск.

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Напомним, США и Южная Корея объявили о крупнейших военных учениях за последние пять лет. Они стартовали 13 марта и продлятся до 23 марта. В связи с этим Пхеньян выразил свой протест и пригрозил принять "беспрецедентно решительные меры". Таким образом, Северная Корея может усилить интенсивность испытаний оружия в ближайшие дни.

Запугивание КНДР: в ответ на учения США Северная Корея запустила баллистическую ракету