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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2935
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / Фото: ТСН.ua

В восьми украинских областях раздаются сирены.

В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 14 марта – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в вечернем обращении в понедельник, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке остается очень сложной. Особо он отметил Белогоровку, Марьинку, Авдеевку, Бахмут, Угледар и Каменку.

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Дата публикации
Просмотры
2935
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