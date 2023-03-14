Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
843
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України

В деяких областях України оголосили повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

У восьми українських областях лунають сирени.

У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога в ніч проти 14 березня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також у тимчасово окупованому Криму. 

Нагадаємо, у вечірньому зверненні в понеділок, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на сході продовжує залишатися дуже важкою. Особливо він відзначив Білогорівку, Марʼїнку, Авдіївку, Бахмут, Вугледар і Камʼянку. 

Читайте також:

Життя в окупації – Вовчанськ: катування та постійні обстріли

Життя в окупації – Вовчанськ: катування та постійні обстріли

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
843
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація