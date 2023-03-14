Повітряна тривога оголошена в низці регіонів України

У восьми українських областях лунають сирени.
У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога в ніч проти 14 березня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.
Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.
Сирени пролунали у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, у вечірньому зверненні в понеділок, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на сході продовжує залишатися дуже важкою. Особливо він відзначив Білогорівку, Марʼїнку, Авдіївку, Бахмут, Вугледар і Камʼянку.
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