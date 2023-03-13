Якому знаку зодіаку пощастить 14 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 14 березня?

День, коли вищі сили вітають лише ті справи, які спрямовані на творення, будь-які – навіть незначні – руйнування спричинять неприємності. Тому сьогодні не варто не лише щось ламати, а й навіть різати або рвати папір, не кажучи вже про злі задуми, спрямовані проти людей, які нам не догодили. Рішення, які ухвалюються цього дня, виявляться успішними лише в разі своєї креативності та нетривіальності – квадратно-гніздовий спосіб категорично не підійде, оскільки стане найкращим способом зазнати повного фіаско. Можна навчитися та вчити – передавати знання й досвід, накопичені в попередній життєвий період.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – особливо ті, хто останнім часом був зайнятий пошуками відповіді на важливе запитання – зможуть нарешті зрозуміти, в чому вона полягає. Але щасливий зміст цього моменту полягає не тільки і не стільки в цьому, а в тому, що як результат, представники знака одразу зрозуміють, як їм діяти далі, щоб досягти успіхів у професії та гармонії в особистому житті. Найголовніше – зробити правильні висновки: велика ймовірність помилки, якої можна припуститися, прийнявши бажане за дійсне, тож краще – і з усіх боків корисніше – дивитися на речі реально, без ілюзій та рожевих окулярів.

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