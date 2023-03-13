Каком знаку Зодиака повезет 14 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 14 марта?

День, когда высшие силы приветствуют только те дела, которые направлены на созидание, любые – даже незначительные – разрушения повлекут за собой неприятности. Поэтому сегодня не стоит не только что-либо ломать, но и даже резать или рвать бумагу, не говоря уже о злых замыслах, направленных против не угодивших нам людей. Решения, принимаемые в этот день, окажутся успешными только в случае своей креативности и нетривиальности – квадратно-гнездовой способ категорически не подойдет, поскольку станет лучшим способом потерпеть полное фиаско. Можно учиться и учить – передавать знания и опыт, накопленные в предыдущий жизненный период.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – особенно те, кто в последнее время был занят поисками ответа на важный вопрос – смогут наконец-то понять, в чем он состоит. Но счастливый смысл этого момента состоит не только и не столько в этом, а в том, что в результате представители знака сразу поймут, как им действовать дальше, чтобы добиться успехов в профессии и гармонии в личной жизни. Самое главное – сделать правильные выводы: велика вероятность ошибки, которую можно допустить, приняв желаемое за действительное, так что лучше – и во всех отношениях полезнее – смотреть на вещи реально, без иллюзий и розовых очков.

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