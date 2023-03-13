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Пенсионерки устроили для военных подарочки, которые помогли выдержать две недели боя

Автор
Инна БоднарИнна Боднар
Дата публикации
Просмотры
896
Время на прочтение
3 мин
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Пенсионерки устроили для военных подарочки, которые помогли выдержать две недели боя

Ребята были и умилены и имели поводы для смеха.

История о том, как наши воины держали позицию на Донбассе и удержать боевой дух им помогли три пакетика с орешками и записочки в них, говорится в ТСН.

Боец 112-бригады терробороны Вооруженных сил Украины Игорь вспоминает, что помогло выстоять на передовой в конце осени Донецкой области. По селу Белогоровка русские оккупанты вели прицельный огонь. “Были на позиции втроем: я, водитель киевского метрополитена – тоже доброволец и поэт “Титан”. Холодно, морозно”, – говорит он.

Они должны были быть на передовой позиции два дня, а застряли там на две недели. Над головой непрерывные обстрелы, заменить их никак. И вот, один из побратимов в карманах нащупал пакетики с орешками. Их однажды привозили волонтеры и он прихватил себе несколько сумок. “Каждый раскрывает, а там орешки и пожелания. На каждом сердце было пожелание. У одного: “Побеждайте! Вы стоите за нас. Мы вас любим”. И подпись – Оля 3-В класс. И все так оооо, как хорошо. И настроение улучшается. Второй пакетик выкрываем. "Слава Украине. Бомбите их. Благодарю вас. Василий 5 класс. Держитесь! Я отрываю свой, такой думаю, что там, что мне досталось? Открываю бумажное сердечко, там написано: "Слава Украине, баба Галя и номер телефона", — вспоминает Игорь.

Игорь решает отблагодарить бабушку Гали и прямо из окопа отправляет ей сообщение. “Добрый вечер, меня зовут Игорь. Я с первого дня на войне. 165 дней на нуле... На позиции сидим под дождем, но в груди и на душе тепло, получил получил бумажное сердце! Спасибо Вам и Слава Украине”, — вспоминает, что написал тогда в окопе.

Они держали позицию и ждали ответа от бабы Гали. Шутили, что в такой ад им никто не пишет. Ответ от бабы Гали пришел, потом. “Героям Слава! Мне очень приятно, что я чем-то маленьким, но важным смоглам помочь. Мы три пенсионерки из "Батальона Орешек" собираем пакетики и отправляем всем ребятам на передовую”, — читает уже свой ответ журналистам ТСН на Волыни и сама баба Галя – волонтер Галина Козлова.

"Батальон Орешек" дислоцируется на Волыни, в нем уже не три пенсионерки, а шесть. Барышни шутят, что боевые слаждения все прошли успешно, уже напаковали около 30 тысяч сумок со вкусностями для украинских воинов.

Орехи сначала шелушают, затем сушат, дальше фасуют и в каждый пакетик записочка. “Мы все пишем баба Лена, баба Люба, баба Галя. Пишу приказываю вернуться домой живым и здоровым”, — смеют женщины.

Что написано от души на маленькой бумажке – становится большой поддержкой на передовой. Игорь лично сказал об этом бабе Гале из батальона "Орешок", когда ТСН устроило встречу онлайн. “Благодарю вас огромным. Я тот самый боец, который нашел бумажное сердце. Мы были в такой ситуации, когда такие сердца поддерживали нас. Спасибо! Что вы существуете, за вас будем грызть”, – смеется боец.

«А мы будем еще больше орехов бить, вы там орков. А мы для вас орехов. Вы очень крутые. Всем ребятам привет от нас. От нашего батальона всем привет. Мы как так видим вас наяву, так все понемногу молодеем”, — смеется ответная волонетка Галиина.

Разговор заканчивается тем, что всех ребят из 112 бригады ТРО ВСУ в гости зовет батальон пенсионерок "Орешок". Место встреча – село Веснянка, время встречи – день победы над российским оккупантом.

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Дата публикации
Просмотры
896
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