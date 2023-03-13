Битва за Николаев: в ВСУ показали кадры, как 59-я бригада героически обороняла город (видео)

По словам командира Вадима Сухаревского, количество личного состава и артиллерии противника на этом направлении значительно превышало украинские силы.

Весной 2022 года на подступах к Николаеву 59-я ОМПБр им. Якова Гандзюка остановила продвижение врага, пошла в атаку и отбросила оккупантов практически в 20 километрах от города.

Ставшие архивными кадры с работой наших военных опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"От нас требовалась активная артиллерийская и позиционная работа. Уничтожение техники, личного состава, предотвращение логистики врага, отрезание противника на Правом берегу от мостов через реку Днепр", – рассказывает Вадим Сухаревский, Герой Украины, командир 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка.

По его словам, количество личного состава и артиллерии противника значительно превышало украинские силы. Сухаревский отмечает, что оккупанты изучили эту местность еще с 2017 года, очевидно с помощью своей агентурной сети.

Во время наступательных действий в августе бойцы 59 ОМПБр вызывали на себя резервы двух дивизий противника. Бывали случаи, когда один танк вел успешное сражение с девятью вражескими Т-72, Т-80 и Т-90.

"Ребята, которые почувствовали эйфорию, вкус победы во время успешных прорывов или штурмовых действий — является золотым фондом, который нужно будет сохранить и приумножить", — отмечает командир.