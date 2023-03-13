США призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским — Джейк Салливан

Киев не получал официального подтверждения, что Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским.
США призвали главу Китая Си Цзиньпина поговорить непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы глава КНР лично услышал "украинскую точку зрения, а не только российскую".
Об этом сказал советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан, сообщает CNN.
"Мы призываем президента Си связаться с президентом Зеленским, потому что считаем, что КНР и сам президент Си должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую", — сообщил Салливан.
Советник по нацбезопасности добавил также, что официальные лица США 13 марта разговаривали с украинскими коллегами. Стало известно, что Киев официально не получал подтверждения, что с Си Цзиньпином состоится телефонный звонок или видеоконференция.
Напомним, что еще 24 февраля президент Украины Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. Впервые и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения.
В то же время есть информация, что глава КНР Си Цзиньпин планирует впервые с начала полномасштабной войны в Украине провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву и встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
Читайте также:
- В Китае нашли "пропавшего без вести" тайваньского солдата: что известно об инциденте
- Си Цзиньпин заявил о необходимости противостоять "сепаратистской деятельности" Тайваня
- Лидер Китая посетит Москву на следующей неделе — Reuters