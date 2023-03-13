Украинский легкоатлет погиб в боях под Бахмутом

Роман Полищук отдал жизнь в борьбе с захватчиками.

Украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом.

Печальное известие сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

"Роман Полищук – прыгун в длину, когда-то воспитанник Ирины Пустовойт погиб под Бахмутом несколько дней назад. Ужасные потери, болезненные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Потому что если не они, то никто. Слава герою. Слава Украине. Отомстим", – говорится в сообщении Федерации легкой атлетики Украины.

Роман встал в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного российского вторжения. Он был в 206 батальоне 241 бригады, который находится на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что во время обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист Роман Пронюк.

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