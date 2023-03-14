Майже 100 "прильотів" за день на Сумщині: є загиблий

Загарбники продовжують атакувати прикордонні населені пункти Сумщини.
У понеділок, 13 березня, росіяни атакували шість громад на Сумщині. У регіоні зафіксували 94 "прильоти", серед яких два ракетних. Ворог гатив із мінометів, артилерії та не тільки.
Також загарбники скинули 4 вибухових пристрої з БпЛА, інформує пресслужба Сумської ОВА.
- Зноб-Новгородська громада: селище Зноб-Новгородське зазнало ракетної атаки. Одна цивільна особа загинула, четверо поранені. Також по території громади били з артилерії.
- Есманська громада: по околиці села Бачівськ росіяни вдарили з мінометів. Пошкоджено житловий будинок та нежитлові будівлі.
- Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда гатили артилерією, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних житлових будинки та гараж. Також громада зазнала мінометного обстрілу.
- Шалигинська громада: зафіксовані численні артилерійські обстріли. Пошкоджено житловий будинок.
- Білопільська громада: загарбники здійснили гранатометний, мінометний і артилеристський обстріли.
- Краснопільська громада: ракетний обстріл і артобстріл. Окрім цього, загарбники скинули з БПЛА 4 вибухових пристрої.
Раніше ми повідомляли, що російська ракета впала в районі професійно-аграрного ліцею на Сумщині.
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