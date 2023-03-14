Почти 100 "прилетов" за день в Сумской области: есть погибший

В понедельник, 13 марта, россияне атаковали шесть общин Сумской области. В регионе зафиксировали 94 "прилета", среди которых два ракетных. Враг бил из минометов, артиллерии и не только.

Также захватчики сбросили 4 взрывных устройства из БпЛА, информирует пресс-служба Сумской ОВА.

Зноб-Новгородская община: поселок Зноб-Новгородское подвергся ракетной атаке. Один мирный житель погиб, четверо ранены. Также территорию общины обстреливали из артиллерии.

Эсманское общество: по окраине села Бачевск россияне ударили из минометов. Поврежден жилой дом и нежилые здания.

Середино-Будская община: по городу Середина-Буда били артиллерией, в результате чего повреждены 4 частных жилых дома и гараж. Также община подверглась минометному обстрелу.

Шалыгинская община: зафиксированы многочисленные артиллерийские обстрелы. Поврежден жилой дом.

Белопольская община: захватчики совершили гранатометный, минометный и артиллеристский обстрелы.

Краснопольская община: ракетный обстрел и артобстрел. Кроме этого, захватчики сбросили на из БПЛА 4 взрывных устройства.

Ранее мы сообщали, что российская ракета упала в районе профессионально-аграрного лицея Сумской области.

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