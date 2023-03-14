Уже никакой не "бульдозер": Жданов – о положении армии РФ

По мнению Жданова, Россия сегодня находится на пике своих военных возможностей. И дальше оккупантам будет только хуже.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие возможности армии РФ, и может ли Кремль вооружить миллион военных, чтобы бросить на войну против Украины.

Об этом он сказал в своем youtube-канале.

"Россия по состоянию на сегодняшний день уже никакой не "бульдозер". Они не могут даже захватить Бахмут. Да, там есть частичный успех. Но три месяца брать Бахмут — это не "бульдозер", а тележка со спущенными колесами", — отметил эксперт.

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По его мнению, для России цифра в 1 млн мобилизованных – неподъемная.

"РФ даже повесток не напечатает на миллион человек, у них бумаги не хватит. Россия провела мобилизацию, собрав 300 тыс. человек. Путин не объявляет вторую волну, хотя планировал к лету еще полмиллиона отмобилизовать", – говорит Жданов.

Эксперт напомнил, что мобилизация в РФ идет, но медленно. Ведь пропускная способность мобилизационной системы РФ – не больше 100 тыс. в месяц.

"Еще нужно месяц перерыва, чтобы пополнить запасы формы, амуниции, оружия. Они даже в Беларусь везут свой личный состав, чтобы их там учили. Не хватает инструкторов. Для России даже критично, даст Иран форму до весны – 40 тыс. комплектов, или нет. Потому что переодевать не во что. Каски советские. Полки создаются стрелковые, а не мотострелковые – потому что нет техники. Россия ремонтирует старые Т-62", – отмечает он.

По мнению Жданова, Россия сегодня находится на пике своих военных возможностей. И в плане мобилизации тоже.

"Ведь если бы Путин мог "поставить под ружье" миллион людей, он бы это сделал и даже с "трехлинейками" гнал бы своих солдат на фронт. Но они этого физически сделать не могут. Экономика РФ просто захлебывается", — подытожил эксперт.

Ранее Олег Жданов прокомментировал вероятное контрнаступление ВСУ на оккупированные территории. Также он объяснил, могут ли комплексы Patriot наносить удары по наземным целям.

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