Вже ніякий не "бульдозер": Жданов – про становище армії РФ

На думку Жданова, Росія сьогодні перебуває на піку своїх військових спроможностей. І далі окупантам буде тільки гірше.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, які можливості армії РФ, та чи може Кремль наразі озброїти мільйон військових, щоб кинути на війну проти України.

Про це він сказав у своєму youtube-каналі.

"Росія станом на сьогодні вже ніякий не "бульдозер". Вони не можуть навіть захопити Бахмут. Так, там є частковий успіх. Але три місяці брати Бахмут – це не "бульдозер", а візочок зі спущеними колесами", – зазначив експерт.

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На його думку, для Росії цифра у 1 млн мобілізованих – непідйомна.

"РФ навіть повісток не надрукує на мільйон людей, у них паперу не вистачить. Росія провела мобілізацію, зібравши 300 тис. людей. Путін не оголошує другу хвилю, хоча планував до літа ще пів мільйона відмобілізувати", – каже Жданов.

Експерт нагадав, що мобілізація в РФ триває, але повільно. Адже пропускна спроможність мобілізаційної системи РФ – не більше 100 тис. в місяць.

"Ще потрібно місяць перерви, щоб поповнити запаси форми, амуніції, зброї. Вони навіть до Білорусі везуть свій особовий склад, щоб їх там навчали. Не вистачає інструкторів. Для Росії навіть критично, дасть Іран форму до весни – 40 тис. комплектів, чи ні. Бо переодягати нема в що. Каски радянські. Полки створюються стрілецькі, а не мотострілецькі – бо немає техніки. Росія ремонтує старі Т-62", – зазначає він.

На думку Жданова, Росія сьогодні перебуває на піку своїх військових спроможностей. І в плані мобілізації теж.

"Адже якби Путін міг "поставити під зброю" мільйон людей, він би це зробив і навіть з "трьохлінійками" гнав би своїх солдатів на фронт. Але вони цього фізично зробити не можуть. Економіка РФ просто захлинається", – підсумував експерт.

Раніше Олег Жданов прокоментував ймовірний контрнаступ ЗСУ на окуповані території. Також він пояснив, чи можуть комплекси Patriot завдавати ударів по наземних цілях.

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