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КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: подробиці

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: подробиці

Кім Чен Ин з 9-річною донькою спостерігають за запуском смертоносної зброї

За наявною інформацією, запуски здійснили з південно-західного прибережного міста Джангйон.

Північна Корея провела випробування двох балістичних ракет малої дальності. У вівторок, 14 березня, їх запустили в бік східних вод країни.

Про це повідомляє Yonhap і Associated Press із посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

За наявною інформацією, запуски здійснили з південно-західного прибережного міста Джангйон приблизно о 7:45 ранку за місцевим часом. Перед приземленням у морі на східному узбережжі КНДР ракети пролетіли в межах повітряного простору країни. Водночас південнокорейські військові посилили позиції спостереження й тримають зв'язок зі Сполученими Штатами.

У понеділок, 13 береня, Північна Корея заявила, що провела випробування двох крилатих ракет, запустивши їх із підводного човна. За словами спостерігачів, КНДР вперше випробувала декілька ракет із підводного човна за один запуск.

Нагадаємо,  США та Південна Корея оголосили про найбільші військові навчання за останні п'ять років. Вони стартували 13 березня і триватимуть до 23 березня. У зв'язку з цим Пхеньян висловив свій протест і пригрозив вжити "безпрецедентно рішучих заходів". Тож, Північна Корея може посилити інтенсивність випробувань своєї зброї найближчими днями.  

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Дата публікації
Перегляди
293
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