КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: подробиці

Північна Корея провела випробування двох балістичних ракет малої дальності. У вівторок, 14 березня, їх запустили в бік східних вод країни.

Про це повідомляє Yonhap і Associated Press із посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

За наявною інформацією, запуски здійснили з південно-західного прибережного міста Джангйон приблизно о 7:45 ранку за місцевим часом. Перед приземленням у морі на східному узбережжі КНДР ракети пролетіли в межах повітряного простору країни. Водночас південнокорейські військові посилили позиції спостереження й тримають зв'язок зі Сполученими Штатами.

У понеділок, 13 береня, Північна Корея заявила, що провела випробування двох крилатих ракет, запустивши їх із підводного човна. За словами спостерігачів, КНДР вперше випробувала декілька ракет із підводного човна за один запуск.

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Нагадаємо, США та Південна Корея оголосили про найбільші військові навчання за останні п'ять років. Вони стартували 13 березня і триватимуть до 23 березня. У зв'язку з цим Пхеньян висловив свій протест і пригрозив вжити "безпрецедентно рішучих заходів". Тож, Північна Корея може посилити інтенсивність випробувань своєї зброї найближчими днями.

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