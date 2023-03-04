США та Південна Корея проведуть найбільші військові навчання за останні 5 років - Голос Америки

У п'ятницю, 3 березня, США та Південна Корея оголосили про найбільші військові навчання за останні п'ять років. Вони відбудуться найближчими тижнями.

Про це інформує "Голос Америки" із посиланням на спільну пресконференцію військових зі США та Південної Кореї.

Вони повідомили, що 13-23 березня проведуть навчання "Щит свободи" – командно-штабне тренування з використанням комп'ютерного моделювання для зміцнення їхніх потенціалів оборони та реагування. Також дві країни проведуть масштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX. Представник американських військових зазначив, що навчання включатимуть відпрацювання спільної висадки десанту.

Пхеньян висловив свій протест таким навчанням і пригрозив вжити "безпрецедентно рішучих заходів". Є ймовірність, що КНДР відповість на них ракетними випробуваннями, адже КНДР прирівнює подібні навчання до репетиції вторгнення.

Нанадаємо, у ніч проти 20 лютого Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності біля у бік Японського моря. Це сталося через два дні після відновлення випробувань із запуском міжконтинентальної балістичної ракети.

Залякування КНДР: у відповідь на навчання США Північна Корея запустила балістичну ракету