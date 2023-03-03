4 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 4 березня, в православному календарі — день пам’яті святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона, а також мучениці Апфії. Жили вони в I столітті в місті Колоси (нині Туреччина).

Святий Архип був там єпископом, а Филимон — заможним громадянином міста, який разом зі своєю дружиною Апфією сповідували християнство. Обоє святих були учнями та сподвижниками апостола Павла. Вони прийняли мученицьку смерть заради Ісуса Христа від рук язичників.

Постраждали всі троє під час церковної молитви. Таємні богослужіння проводилися в будинку Филимона та Апфії. Саме там їх і схопили. Спочатку довго катували, били камінням, а єпископа Архипа також порізали ножем. Однак святі померли, так і не зрадивши віри.

Прикмети 4 березня

Народні прикмети 4 березня / Фото: Pexels

Навколо місяця видно червоні кільця — чекайте на потепління.

Якщо сонячний день — рік буде родючим.

Якщо йде сніг із дощем — холодна погода буде ще цілий тиждень.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не сидіти, склавши руки. Якщо ви намагатиметеся бути максимально продуктивними, тоді скоро отримаєте радісну звістку. Не можна відмовляти в допомозі. Також Церква забороняє сваритися з близькими і лаятися. Краще не думати в негативному руслі, залишайтеся в доброму гуморі і буде вам щастя. А ще цього дня не варто поспішати.

Що можна робити завтра

Що більше добрих справ ви зробите цього дня, то більше щастя привернете у своє життя. Також цього дня намагалися приготувати якомога більше їжі, щоб бути багатими.

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