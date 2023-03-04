Американського адвоката засудили довічно за вбивство дружини та сина

У п'ятницю, 3 березня, адвоката з Південної Каролини Алекса Мердо засудили до довічного ув'язнення за вбиство дружини Меґі та сина Пола. Вирок не передбачає права дострокового звільнення.

Про це повідомляє CNN.

Мердо на судовому засіданні заперечив, що вбив своїх родичів. Суддя Кліфтон Ньюмен запитав у Алекса, як довго він брехатиме, і наголосив, що звинувачений має вибачатися перед сином і дружиною перед тим, як засинає.

"Я знаю, що ти маєш побачитися з Полом і Меґі вночі, коли ти намагаєшся заснути. Я впевнений, що вони приходять до вас. Я впевнений", - сказав суддя.

"Кожної ночі", - відповів Мердо.

Адвокати звинувачуваного заявили, що планують оскаржити рішення протягом 10 днів. Раніше Алекс Мердо і сам був успішним адвокатом, доки у 2021-му році його 52-річну дружину і 22-річного сина не знайшли мертвими на тертторії собачого розплідника, який належить родині. Алекс переконував слідство, що він у той вечір був у матері, тому не міг скоїти злочин.

Проте правоохоронці встановили, що Мердо застрелив сина, а коли після пострілів прибігла дружина, він вбив і її. Тільки після цього він сів у машину та поїхав до матері заради алібі, з'ясували поліцейські.

Кілька тижнів тому ми повідомляли про стрілянину в університеті штату Мічиган. Внаслідок інциденту загинули троє студентів. Підозрюваний чоловік втік із місця події, вистрілив у себе, а згодом помер від отриманого вогнепального поранення.

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