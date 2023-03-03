4 марта – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 марта, в православном календаре день памяти святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии. Жили они в I веке в городе Колоссы (ныне Турция).

Святой Архип был там епископом, а Филимон — богатым гражданином города, который вместе со своей супругой Апфией исповедовали христианство. Оба святых были учениками и сподвижниками апостола Павла. Они приняли мученическую смерть ради Иисуса Христа от рук язычников.

Все трое пострадали во время церковной молитвы. Тайные богослужения проводились в доме Филиппа и Апфии. Там их и схватили. Сначала долго пытали, избивали камнями, а епископа Архипа тоже порезали ножом. Однако святые умерли, так и не изменив вере.

Приметы 4 марта

Народные приметы 4 марта / Фото: Pexels

Вокруг месяца видны красные кольца – ждите потепления.

Если 4 марта солнечный день, то год будет плодородным.

Если идет снег с дождем, значит, холодная погода будет еще целую неделю.

Что завтра нельзя делать

4 марта лучше не сидеть, сложа руки. Если вы будете стараться быть максимально продуктивными, то скоро получите радостное известие. Нельзя отказывать в помощи. Церковь также запрещает ссориться с близкими и ругаться. Лучше не думать в отрицательном русле, оставайтесь в хорошем настроении и будет вам счастье. А еще 4 марта не стоит торопиться.

Что можно делать завтра

Чем больше добрых дел вы сделаете 4 марта, тем больше счастья привлечете в свою жизнь. Также в этот день пытались приготовить как можно больше еды, чтобы быть богатым.

Читайте также: