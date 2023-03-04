"Росію посадили на кіл": астролог прогнозує захоплення частини країни

Астролог розповів, хто "посадив Росію на кіл" та які плани на її територію має Китай.

Росії загрожує захоплення з боку Китаю – такий прогноз зробив астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

Про це астролог розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

За словами Бадіяна, від початку 2023 року Китай поступово та без війни захоплюватиме територію Росії.

"Росія нічого не може відповісти, оскільки повністю залежить від Китаю. Росію посадили на кіл. А цей кіл – це Китай. Посадила її туди Україна. В Китаю є конкретний план – він хоче захопити частину Росії. І він відсічевеличезну територію", – віщує астролог.

Нагадаємо, відома екстрасенска і тарологиня Людмила Хомутовська розповіла, що світу не загрожують довгі війни. Тривалий воєнний конфлікт можливий лише на території Росії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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