Астрологічний прогноз на 4 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати розпочаті раніше справи – для їхнього успішного завершення залишилося зробити останній, вирішальний, ривок.

Символ дня: диск.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: сапфіровий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: благородний опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому до їх лікування потрібно ставати без зволікання. Хороший результат дадуть омолоджувальні процедури.

Харчування дня: над шкідливою їжю бажано віддати перевагу овочам, фруктам і зелені.

Стрижка дня: можна проводити будь-які маніпуляції із волоссям.

Дачні роботи дня: можна розпушувати та проріджувати розсаду.

Магія та містика дня: можна ворожити на рунах – вони дадуть відповіді на всі запитання.

Сни дня: сни ночі дуже важливі для людини, але розшифрувати їх буде непросто – знадобиться відповідна література.

Табу дня: не можна вирушати у подорожі.

Афоризм дня: "Витрачайте енергію і на те, що ніхто не побачить" (Англо-американський дизайнер Джон Айв).

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