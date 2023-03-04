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Астрологический прогноз на 4 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
40
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя бросать начатые ранее дела – для их успешного завершения осталось сделать последний, решающий, рывок. 

Символ дня: диск. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: сапфировый, лавандовый, лиловый. 

Счастливые камни дня: благородный опал, рубин. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому к их лечению нужно приступать без промедления. Хороший результат дадут омолаживающие процедуры. 

Питание дня: вредной пищи желательно предпочесть овощи, фрукты и зелень. 

Стрижка дня: можно проводить любые манипуляции с волосами. 

Дачные работы дня: можно рыхлить и прореживать рассаду. 

Магия и мистика дня: можно гадать на рунах – они дадут ответы на все вопросы. 

Сны дня: сны нынешней ночи очень важны для человека, но расшифровать их будет непросто – понадобится соответствующая литература. 

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия. 

Афоризм дня: "Тратьте энергию и на то, что никто не увидит" (англо-американский дизайнер Джон Айв). 

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Дата публикации
Просмотры
40
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