14 марта — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 14 марта, в православном календаре день памяти преподобной мученицы Евдокии. О жизни Евдокии известно очень мало, но согласно православным преданиям она вела порочный образ жизни и была очень красива. Впоследствии женщина отказалась от такого пути, крестилась и стала очень благочестива. За это Господь наделил ее даром чудотворения.

Евдокия жила при тяжелых гонениях за христианами. Однажды ее схватили язычники и долго мучили. В конце концов 1 марта (14 марта по новому стилю) ей отрубили голову. Женщина умерла в муках за веру во Христа.

Приметы 14 марта

Народные приметы 14 марта / Фото: Pexels

Какая Евдокия, такое и лето.

Если ветер дует с южной стороны, лето будет теплым.

Утром солнечно, в этом году можно ожидать хорошего урожая картофеля.

Дождь 14 марта указывает на то, что лето будет мокрым и холодным.

Что завтра нельзя делать

В этот день не рекомендуется пить алкогольные напитки, потому что последствия могут быть очень серьезными. Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующим запрещено употреблять мясные, молочные продукты, рыбу, яйца. Не стоит в этот день ссориться, ругаться, злословить.

Что можно делать завтра

Согласно народной традиции, с этого дня начиналась настоящая весна. А еще у наших предков это был первый день Нового года. В народе верили, что Евдокия (а именно так называли преподобную среди населения) хранит ключи от весенних вод. Крестьяне верили, что в этот день из теплых краев возвращаются птицы. Поэтому, увидев птичку, люди бросали горсть земли и говорили: "На тебе, ласточка, на гнездо!" Девушки собирались группками и пели веснушки.

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