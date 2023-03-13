14 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 14 березня, в православному календарі день пам’яті преподобної мучениці Євдокії. Про життя Євдокії відомо дуже мало, але згідно з православними переказами вона вела порочний спосіб життя і була дуже вродлива. Згодом жінка відмовилася від такого шляху, охрестилася і стала дуже благочестивою. За це Господь наділив її даром чудотворення.

Євдокія жила за часів важких гонінь за християнами. Одного разу її схопили язичники і довго мучили. В кінці кінців 1 березня (14 березня за новим стилем) їй відтяли голову. Жінка померла в муках за віру в Христа.

Прикмети 14 березня

Народні прикмети 14 березня / Фото: Pexels

Яка Явдоха, таке і літо.

Якщо дме вітер з південної сторони, літо буде теплим.

Зранку сонячно, цього року можна чекати на хороший урожай картоплі.

Дощ 14 березня вказує на те, що літо буде мокрим і холодним.

Що завтра не можна робити

Цього дня не рекомендується пити алкогольні напої, тому що наслідки можуть бути дуже серйозними. Все ще триває Великий піст, тому вірянам заборонено вживати м'ясні, молочні продукти, рибу, яйця. Не варто цього дня сваритися, лаятися, лихословити.

Що можна робити завтра

Згідно з народною традицією з цього дня починалася справжня весна. А ще в наших предків це був перший день Нового року. В народі вірили, що Явдоха (а саме так називали преподобну серед населення) зберігає ключі від весняних вод. Селяни вірили, що цього дня з вирію повертаються птахи. Тому, побачивши пташину, люди кидали жменю землі і промовляли: "На тобі, ластівко, на гніздо!". Дівчата збиралися групками і співали веснянки.

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