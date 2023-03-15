"Бавовна" у Бєлгороді: нові подробиці інциденту

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков прокоментував вибухи в російському регіоні, які сталися ввечері вівторка, 14 березня. За його словами, над Білгородським районом ППО збила три ракети, а один із уламків нібито потрапив у житловий сектор Бєлгорода.

Про це Гладков повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом системою ППО збито 3 ракети. Наслідки уточнюються. Один із уламків потрапив у житловий сектор у місті Бєлгород. Є ушкодження. Усі оперативні служби та голова міста Валентин Демидов виїхали на місце. Ушкодження від уламків зафіксовано і в кількох домоволодіннях Білгородського району", - зазначив губернатор.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді ввечері 14 березня пролунали гучні вибухи в районі місцевого аеропорту.

Також ми повідомляли, що у ніч проти 14 березня у Бєлгородській області теж прогриміли вибузи під час пусків ракет. Одна з них "самоліквідувалася" неподалік від місця запуску.

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