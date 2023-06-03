Белгородская область подверглась обстрелу из "Града": что известно

Вечером пятницы, 2 июня, Белгородская область оказалась под обстрелом из РСЗО "Град". Снаряды взорвались в частном секторе в селе Соболевка, из-за чего два человека погибли и еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Травмированных, среди которых двое детей и женщины, госпитализировали.

"У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется", — заявил Гладков.

От якобы "прямого попадания снаряда" вспыхнули хозяйственные постройки и гараж в двух частных жилищных домовладениях. Впоследствии обнаружили повреждения еще в 4 домовладениях: пробита крыша, иссечены фасады и заборы, выбиты окна.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области частично запретили движение гражданского транспорта.

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