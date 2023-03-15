"БМП и танки скоро будут на боевых позициях Украины" — глава Пентагона

Министр обороны США подчеркнул, что у России заканчивается не только вооружение, но и друзья, а между тем антипутинская коалиция увеличивается.

Контактная группа по обороне Украины и дальше будет оказывать поддержку столько, сколько нужно. Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга по результатам "Рамштайна-10".

По словам Остина, члены контактной группы "делают все возможное и увеличивают свои обязательства, чтобы у Украины был надлежащий военный потенциал".

"Нидерланды инициируют новые контракты, чтобы новые системы вооружения и дальше поступали в Украину. Словения взяла на себя обязательство предоставить и обеспечить определенные положения в списке приоритетов для Украины", — перечислял военную помощь от союзников министр обороны США.

В то же время, он отметил, что в России заканчивается не только вооружение, но и друзья, а тем временем антипутинская коалиция увеличивается.

"Сейчас Украине предоставят БМП, а также танки, которые скоро будут на боевых позициях Украины. Благодаря обучению украинских солдат мы будем видеть следующие успешные операции на поле боя", — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников положительно оценил результаты десятого заседания Контактной группы по обороне Украины.

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