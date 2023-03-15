"БМП і танки скоро будуть на бойових позиціях України" - очільник Пентагону

Міністр оборони США наголосив, що у Росії закінчується не лише озброєння, але й друзі, а тим часом антипутінська коаліція збільшується.

Контактна група з оборони України і далі надаватиме підтримку стільки, скільки це потрібно. Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія спільно із США передадуть системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за результатами "Рамштайну-10".

З словами Остіна, члени контактної групи "роблять усе можливе й збільшують свої зобов'язання, щоб Україна мала належний військовий потенціал".

"Нідерланди ініціюють нові контракти, щоб нові системи озброєння й далі надходили в Україну. Словенія взяла на себе зобов'язання надати й забезпечити певні положення у списку пріоритетів для України", - перераховував військову допомогу від союзників міністр оборони США.

Водночас він наголосив, що у Росії закінчується не лише озброєння, але й друзі, а тим часом антипутінська коаліція збільшується.

"Зараз Україні нададуть БМП, а також танки, які скоро будуть на бойових позиціях України. Завдяки навчанню українських солдатів, ми бачитимемо наступні успішні операції на полі бою", – наголосив

Нагадаємо, раніше очільник українського Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.

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