Чернигов разбит вдребезги, более 200 убитых мирных жителей — мэр о ситуации в городе

Чернигов разбит вдребезги, более 200 убитых мирных жителей — мэр о ситуации в городе

По словам Атрошенко, разбомблены квартиры, жилые дома, школы, садики, стадионы, детские библиотеки.

Россия специально обстреливает жилые кварталы и мирных жителей Чернигова. Сейчас в городе легче сосчитать здания, не пострадавшие от вражеских обстрелов.

Об этом рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на брифинге 26 марта, передает ТСН.ua.

"Нам уже легче сегодня учитывать те дома, которые чудом не пострадали от обстрелов. У нас весь город разбит вдребезги. Разбомблены квартиры, жилые дома, школы, садики, стадионы, детские библиотеки... У нас как минимум более 200 убитых людей, мирных жителей. Людей, стоявших в очереди за хлебом, убили снарядом. Какая там военная инфраструктура? Это магазин был", — отметил он.

Кроме того, Чернигов находится в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил единственный мост, который соединял город с Киевским направлением. У города нет ни гуманитарного коридора, ни возможности вывезти раненых, либо завезти гуманитарку или медикаменты.

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