Услуги в "Дії" для украинских беженцев в Европе / Фото: Pexels

"Дія" уже в Европе: какие услуги могут получить украинские беженцы

"Дія" уже в Европе: какие услуги могут получить украинские беженцы

Некоторые услуги "Дії" стали доступны для украинских беженцев в Европе. Какие именно – читайте в материале ТСН.ua.

Еще в начале мая "Дія.Бізнес" открыла в Варшаве свой центр. В нем украинцы могли получить консультацию о получении статуса в Польше, открытии бизнеса и проживании там. Теперь эта услуга еще больше расширилась.

Как сообщила прессслужба Министерства цифровой трансформации 27 мая 2022 года специалисты центра теперь смогут также консультировать по телефону украинцев, которые сейчас находятся в семи странах Европы, по самым разным вопросам. В список стран вошли: Польша, Чехия, Словения, Словакия, Болгария, Германия, Литва.

Что известно об услуге и как ею пользоваться

В ведомстве отмечают, что часто беженцы из Украины не знают, где получить информацию обо всех процедурах и правилах пребывания на территории другой страны, регистрации бизнеса, получении социальной помощи, трудоустройстве и т.д. А потому "Дія.Бізнес" решила открыть виртуальный центр, где проводят консультации по телефону.

Украинцы, которые обратились на горячую линию, могут получить ответы на следующие вопросы :

обучение, переподготовка, трудоустройство, поиск сотрудников;

правила ЕС, лучшие практики открытия и поддержки бизнеса;

юридический статус лиц, состоящих в странах Евросоюза;

поиск офиса, жилья, школы, детского сада, вуза;

профильные контакты организаций, волонтеров, фондов;

выплаты и оказание поддержки украинским беженцам в разных странах.

Звонить на горячую линию можно по следующим номерам :

в Украине — 080 033 31 83 ;

; в странах ЕС – +48 22266 2275.

Внимание! В странах Евросоюза плата за звонки взимается в соответствии с условиями тарифов вашего оператора.

Работает горячая линия каждый день с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).