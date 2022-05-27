Полиция предупредила семьи военных о новом виде мошенничества

Аферисты пытаются узнать личные данные украинских защитников.

Член вашей семьи – военный? Остерегайтесь мошенников.

Об этом предупреждает патрульная полиция Киевской области.

"Генеральный штаб ВСУ сообщает, что родственникам военнослужащих Вооруженных сил Украины начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Злоумышленники предлагают "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена" в обмен на денежное вознаграждение", — говорится в сообщении.

Мошенники пытаются узнать личные данные украинских защитников.

"Отмечаем, представители Вооруженных сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа", — отмечает полиция.

Как сообщал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, война в Украине может продлиться до зимы.

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