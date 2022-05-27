Поліція попередила родини військових про новий вид шахрайства

Аферисти намагаються дізнатися особисті дані українських захисників.

Член вашої родини — військовий? Остерігайтесь шахраїв.

Про це попереджає патрульна поліція Київської області.

"Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що родичам військовослужбовців Збройних сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Зловмисники пропонують "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону" в обмін на грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.

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Також шахраї намагаються дізнатися особисті дані українських захисників.

"Наголошуємо, представники Збройних сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу", - наголошує поліція.

Як повідомляв представник ГУР МО Вадим Скібіцький, війна в Україні може тривати до зими.

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