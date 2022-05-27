Останні вихідні весни: прогноз погоди в Україні на 28-29 травня

Останні вихідні весни, 28-29 травня, будуть помірно теплими і доволі дощовими.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 28 травня у північних та західних областях вночі очікуються помірні, вдень місцями невеликі дощі, вдень у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями помірні короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних областях 7-12°, вдень 18-23°, у південній частині та східних областях 24-29°.

У неділю, 29 травня, вночі у центральних, східних та південних областях, вдень в Карпатському регіоні ітиме невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, подекуди грози, на решті території без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 5-10° тепла, на решті території 9-14°, на узбережжі морів до 16°, вдень 18-23°, у східних, південно-східних областях 22-27°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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28-29 травня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 28 травня вночі дощитиме, вдень буде без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°. 29 травня у столиці буде сухо, вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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