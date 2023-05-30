Эксперт спрогнозировал, что изменит атака беспилотников на Москву

В Украине заверили, что у россиян таких проблем будет чем дальше, тем больше.

Сегодня, 30 мая, российское Минобороны признало налет восьми БПЛА, несмотря на это в Сети сообщали о значительном большем количестве.

Руководитель программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова объяснил, как может сработать «эффект бабочки» в России.

"Атаки беспилотников, очевидно, еще раз усилят один из факторов, стимулирующих Россию к проведению террористических действий прежде всего по столице Украины. Это то, что сейчас нужно снова показать после белгородского конфуза", — рассказал он.

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Также по его словам, нужно снова показать российской публике, что будут ответные удары.

"По мнению Кремля, это должно было как-то успокоить российское население, особенно, когда это сейчас коснулось Москвы", — говорит эксперт.

Добавим, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат назвал атаку беспилотных летательных аппаратов по столице РФ Москве во вторник российскими внутренними проблемами.

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