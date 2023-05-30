На Днепропетровщине меняют время комендантского часа

В Никопольском районе Днепропетровской области с 1 июня меняют продолжительность комендантского часа – он будет длиться на час меньше.

Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Комендантский час для всех громад района будет начинаться в 23:00 по-прежнему, а заканчивается в 4 утра. Раньше он продолжался до 5 утра.

В РВА напомнили о запрете нахождения людей на улице и движении транспорта без специальных разрешений.

Напомним, Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море.

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