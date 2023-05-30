На Днепропетровщине меняют время комендантского часа

В Никопольском районе Днепропетровщины меняют продолжительность комендантского часа.
В Никопольском районе Днепропетровской области с 1 июня меняют продолжительность комендантского часа – он будет длиться на час меньше.
Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Комендантский час для всех громад района будет начинаться в 23:00 по-прежнему, а заканчивается в 4 утра. Раньше он продолжался до 5 утра.
В РВА напомнили о запрете нахождения людей на улице и движении транспорта без специальных разрешений.
Напомним, Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море.
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