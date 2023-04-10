Где атакуют оккупанты: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За минувшие сутки было отбито 58 атак противника по указанным направлениям.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийские обстрелы потерпели Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Озаряновка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак.

В то же время вражеские обстрелы подверглись населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Запорожское, Ольговское, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, Качкаровка, Николаевка, Львов, Никольское и Инженерное Херсонской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 6 вражеских БПЛА: 3 — типа "Ланцет", 2 — "Зал" и 1 — "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

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