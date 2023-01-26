Готовимся ко второй волне ракет - глава ОВА Гамалий

Глава хмельницкой ОВА Сергей Гамалий предупредил украинцев о второй волне вражеской атаки, которая началась сегодня, 26 января, с утра.

"Готовимся ко второй волне ракет! Оставайтесь в укрытиях! Верим в наши силы ПВО! Держим строй!" – написал он.

В Украине продолжается масштабная воздушная тревога.

Около 7:00 в Telegram-каналах появилась информация о боевом взлете стратегических бомбардировщиков, из-за чего существует угроза обстрела Украины. Через час во всех регионах страны была объявлена воздушная тревога. Первые крылатые ракеты были замечены в небе над Херсонской и Николаевской областями, а местные власти сообщили об активной работе систем ПВО.

Взрывы раздались уже в Киеве, Виннице, Николаеве, а в Одесской области российские ракеты попали по двум объектам энергетической инфраструктуры.