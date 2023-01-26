Готуємося до другої хвилі ракет – очільник ОВА Гамалій

Очільник хмельницької ОВА Сергій Гамалій попередив українців про другу хвилю ворожої атаки, яка почалася сьогодні, 26 січня, від ранку.

"Готуємося до другої хвилі ракет! Залишайтеся в укриттях! Віримо в наші сили ППО! Тримаймо стрій!" - написав він.

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

Близько 7:00 у Telegram-каналах з'явилася інформація про бойовий злет стратегічних бомбардувальників, через що існує загроза обстрілу України. За годину в усіх регіонах країни було оголошено повітряну тривогу. Перші крилаті ракети були помічені в небі над Херсонською та Миколаївською областями, а місцева влада повідомила про активну роботу систем ППО.

Вибухи пролунали вже у Києві, Вінниці, Миколаєві, а на Одещині російські ракети влучили по двох об‘єктах енергетичної інфраструктури.