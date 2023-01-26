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Готуємося до другої хвилі ракет – очільник ОВА Гамалій

Готуємося до другої хвилі ракет – очільник ОВА Гамалій

Фото: Associated Press

Окупанти здійснюють масовані пуски ракет великої дальності.

Очільник хмельницької ОВА Сергій Гамалій попередив українців про другу хвилю ворожої атаки, яка почалася сьогодні, 26 січня, від ранку.

"Готуємося до другої хвилі ракет! Залишайтеся в укриттях! Віримо в наші сили ППО! Тримаймо стрій!" - написав він.

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

Близько 7:00 у Telegram-каналах з'явилася інформація про бойовий злет стратегічних бомбардувальників, через що існує загроза обстрілу України. За годину в усіх регіонах країни було оголошено повітряну тривогу. Перші крилаті ракети були помічені в небі над Херсонською та Миколаївською областями, а місцева влада повідомила про активну роботу систем ППО.

Вибухи пролунали вже у Києві, Вінниці, Миколаєві, а на Одещині російські ракети влучили по двох об‘єктах енергетичної інфраструктури.

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