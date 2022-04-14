"Казаков", участвовавших в оккупации Крыма, отправили воевать с Украиной

РФ из-за значительных потерь вынуждена привлекать к боевым действиям различные квази милитарные организации.
России не хватает личного состава для ведения войны с Украиной, поэтому к военным действиям привлекаются разные милитарные организации.
Об этом сообщает Представительство президента Украины в АР Крым.
По информации из открытых источников, квази милитарные организации РФ "Казаки Крыма и Кубаны" были отправлены на войну в Украине в составе армии оккупантов. Эти квази милитарные организации активно участвовали в оккупации Крымского полуострова.
Напомним, что в оккупированном Крыму похоронили 40 солдат, погибших на войне России против Украины.
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