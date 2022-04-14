Астрологический прогноз на 14 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя сбавлять рабочий темп, взятый в предыдущие дни, а также сомневаться в собственных силах и правильности своих действий. День также благоприятен для очищения организма – как на физическом, так и на ментальном уровне.
Символ дня: труба, зовущая к действиям.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: можно продолжать активные действия, а вот начинать их сегодня не стоит.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: гиацинт, нефрит, сапфир.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, скоротечны и проходят без осложнений, тем не менее при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу. От продуктов, раздражающих кишечник – молока, солений и копченостей – нужно отказаться
Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэтому, даже если их сюжет будет неприятным, не стоит принимать их близко к сердцу.
Афоризм дня: "Любое препятствие преодолевается настойчивостью" (Леонардо да Винчи).
Геометрическая фигура дня: квадрат – символ стабильности, устойчивости и надежности.
Магия и мистика дня: если возникнет необходимость найти ответ на важный вопрос, лучше всего – обратиться к экстрасенсу.
Табу дня: нельзя перегружать зрение – долго работать на компьютере и читать при слабом освещении.
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