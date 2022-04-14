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Астрологический прогноз на 14 апреля

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Астрологический прогноз на 14 апреля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя сбавлять рабочий темп, взятый в предыдущие дни, а также сомневаться в собственных силах и правильности своих действий. День также благоприятен для очищения организма – как на физическом, так и на ментальном уровне. 

Символ дня: труба, зовущая к действиям. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: можно продолжать активные действия, а вот начинать их сегодня не стоит. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: гиацинт, нефрит, сапфир. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, скоротечны и проходят без осложнений, тем не менее при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу. От продуктов, раздражающих кишечник – молока, солений и копченостей – нужно отказаться 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэтому, даже если их сюжет будет неприятным, не стоит принимать их близко к сердцу. 

Афоризм дня: "Любое препятствие преодолевается настойчивостью" (Леонардо да Винчи). 

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ стабильности, устойчивости и надежности. 

Магия и мистика дня: если возникнет необходимость найти ответ на важный вопрос, лучше всего – обратиться к экстрасенсу. 

Табу дня: нельзя перегружать зрение – долго работать на компьютере и читать при слабом освещении. 

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