Астрологический прогноз на 14 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя сбавлять рабочий темп, взятый в предыдущие дни, а также сомневаться в собственных силах и правильности своих действий. День также благоприятен для очищения организма – как на физическом, так и на ментальном уровне.

Символ дня: труба, зовущая к действиям.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: можно продолжать активные действия, а вот начинать их сегодня не стоит.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: гиацинт, нефрит, сапфир.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, скоротечны и проходят без осложнений, тем не менее при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу. От продуктов, раздражающих кишечник – молока, солений и копченостей – нужно отказаться

Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэтому, даже если их сюжет будет неприятным, не стоит принимать их близко к сердцу.

Афоризм дня: "Любое препятствие преодолевается настойчивостью" (Леонардо да Винчи).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ стабильности, устойчивости и надежности.

Магия и мистика дня: если возникнет необходимость найти ответ на важный вопрос, лучше всего – обратиться к экстрасенсу.

Табу дня: нельзя перегружать зрение – долго работать на компьютере и читать при слабом освещении.

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