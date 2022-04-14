Астрологічний прогноз на 14 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна зменшувати робочий темп, взятий у попередні дні, а також сумніватися у власних силах та правильності своїх дій. День також сприятливий для очищення організму як на фізичному, так і на ментальному рівнях.

Символ дня: труба, що кличе до дій.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: можна продовжувати активні дії, а ось розпочинати їх сьогодні не варто.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: ліловий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, нефрит, сапфір.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, зазвичай швидкоплинні і проходять без ускладнень, проте за найперших симптомів необхідно звернутися до лікаря. Від продуктів, що дратують кишківник, – молока, солінь та копченини – слід відмовитися.

Сни дня: сни цієї ночі не несуть суттєвої інформації, тож навіть якщо їхній сюжет буде неприємним, не варто приймати їх близько до серця.

Афоризм дня: "Будь-яка перешкода долається наполегливістю" (Леонардо да Вінчі).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ стабільності, стійкості та надійності.

Магія та містика дня: якщо виникне потреба знайти відповідь на важливе запитання, найкраще – звернутися до екстрасенса.

Табу дня: не можна переобтяжувати зір – довго працювати на комп'ютері та читати за слабкого освітлення.

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