На Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции ООС

На Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции ООС

Обстрел позиций украинских военных и гражданских объектов в зоне ООС велся из минометов и артиллерийских систем.

Вооруженные формирования Российской Федерации с 2 июля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает в пятницу, 2 июля, пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"С начала сегодняшнего дня, 2 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

В районе поселка Золотое-4 боевики обстреливали позиции ООС из минометов 82 — го калибра, а у населенного пункта Гнутово-120-го калибра.

У Авдеевки противник пять раз открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-миллиметра, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески обстрел велся из минометов 82-го калибра.

Кроме того, боевики дважды открывали артиллерийский и минометный огонь по объектам гражданской инфраструктуры и частному сектору Авдеевки.

В Луганской области зафиксировано полет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы боевиков силы ООС открывали огонь.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 июля, зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

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