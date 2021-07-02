На Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции ООС

Обстрел позиций украинских военных и гражданских объектов в зоне ООС велся из минометов и артиллерийских систем.
Вооруженные формирования Российской Федерации с 2 июля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает в пятницу, 2 июля, пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
"С начала сегодняшнего дня, 2 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня", — говорится в сообщении.
В районе поселка Золотое-4 боевики обстреливали позиции ООС из минометов 82 — го калибра, а у населенного пункта Гнутово-120-го калибра.
У Авдеевки противник пять раз открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-миллиметра, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Пески обстрел велся из минометов 82-го калибра.
Кроме того, боевики дважды открывали артиллерийский и минометный огонь по объектам гражданской инфраструктуры и частному сектору Авдеевки.
В Луганской области зафиксировано полет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".
Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы боевиков силы ООС открывали огонь.
Напомним, за прошедшие сутки, 1 июля, зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.