Невероятная боль для всей семьи "плюсов": на фронте погиб выпускающий редактор ТЕТ и 2+2 Иван Трембовецкий

Боевой путь и трагическая гибель нашего коллеги Ивана Трембовецкого

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На фронте при выполнении боевого задания погиб украинский медийщик, наш коллега — выпускающий редактор телеканала ТЕТ и в свое время «2+2» Иван Трембовецкий. Воин защищал Украину с 2014 года, прошел горячие точки АТО, а во время полномасштабного вторжения служил в разведке и подразделениях беспилотных систем.

Иван стал на защиту Родины еще в начале войны, в 2014 году, первым среди плюсовцев.

В составе легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ он прошел Дебальцево, Пески, защищал Донецкий аэропорт.

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С началом полномасштабной войны Иван снова пошел в армию, последние три года служил в ГУРе, а недавно перевелся в 8-й армейский корпус ДШВ 238-го отдельного батальона беспилотных систем «Черный ястреб», воевал на Сумском направлении.

Иван боролся за нашу Независимость мужественно и преданно. Несмотря на ранения, возвращался в строй, имел большое уважение побратимов и коллег, всегда оставался человечным и настоящим патриотом своей страны.

В гражданской жизни Иван был невероятным профессионалом, душой компании и человеком, действительно умеющим разгонять облака вокруг. Любил свое дело и ждал возвращения к родным «плюсам», а коллеги — встречи с ним в родном кругу.

У защитника остались жена и двое дочерей. Герою навсегда останется 43 года.

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Редакция выражает искренние соболезнования семье, друзьям и побратимам Ивана. Вечная память и слава Герою!

Ссылка на сбор средств для семьи Ивана Трембовецкого:

https://send.monobank.ua/jar/8eckaiJqt3



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Напомним, в марте 2025 года на фронте погиб выпускной редактор сайта TSN.ua Дмитрий Бендиков.

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