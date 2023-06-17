Новая угроза от России: враг может применить ракеты Х-35 из комплексов "Бал" — Игнат

Российские оккупанты имеют достаточное количество старых ракет, предназначенных для уничтожения надводных кораблей, и могут применить их для ударов по территории Украины. Речь идет о ракетах Х-35, которые могут запускаться с береговых комплексов "Бал", и ракеты "Оникс", которые имеет на своем вооружении береговой ракетный комплекс "Бастион", расположенный в оккупированном Крыму.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона объяснил, в чем их опасность.

По его словам, из береговых комплексов враг может наносить удары этими ракетами на расстоянии более 260 км.

"Х-35 может применяться также с воздушных носителей, самолетов и вертолетов. Особенность ракеты в том, что она летит довольно низко над водной поверхностью, там считаные метры, от 5 до 15. Она предназначена быть малозаметной на надводной поверхности”, — рассказал Юрий Игнат.

Он отметил, что характеристики этих ракет не отличаются от обычных крылатых ракет, которыми нас обстреливает враг — "Калибр" или Х-101. Только их боевая часть втрое меньше — 150 кг, а скорость такая же, как и у крылатых ракет — 650-850 км/ч.

“Враг имеет эти ракеты. Модернизированных меньше, старых больше. Была информация, что один из дивизионов [комплекса "Бал"] передислоцирован в Брянскую область, поэтому есть угроза и такого характера”, — подчеркнул Игнат.

Напомним, представитель ПС ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что российская армия использует малоразмерные БПЛА, чтобы залетать вглубь страны и собирать разведывательную информацию. Именно их появление стало причиной воздушной тревоги Киевской области в субботу, 17 июня.

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