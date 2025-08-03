Обстрел Николаева: власти сообщили о последствиях, кадры разрушений

Обстрел Николаева 2 августа

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В субботу, 2 августа, российские войска массированно атаковали Николаев и область. Есть потерпевшие среди мирного населения.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Удар РФ по Николаеву 2 августа

Дата публикации 09:29, 03.08.25 Количество просмотров 3 Показали последствия атаки на Николаев 2 августа

Как стало известно, 2 августа в 22:01 россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Из-за этого:

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разрушены три частных дома;

возникли пожары;

повреждены 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов.

Пострадали 7 человек: 4 из них медицинская помощь была оказана на месте.

"По состоянию на утро в больнице находятся 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно", - сообщили в ОВА.

Также есть последствия в Николаевском районе. Вчера, 2 августа, и сегодня, 3 августа, враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую общину, к счастью, нет.

Отчет ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия российского ракетного удара по жилому району Николаева.

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«В результате атаки травм получили семь гражданских — трое мужчин, в возрасте 32, 57 и 74 года, которых госпитализировали в больницу. Еще 4 гражданам оказали медицинскую помощь на месте», - уточнили в ведомстве.

Удар РФ по Николаеву 2 августа

Повреждены многоквартирные и частные дома, 6 автомобилей, магазин и отделение почтовой связи. Возникли пожары, ликвидированные пожарными ГСЧС.

На местах попаданий работали сотрудники всех экстренных служб города, психологи. Помогали горожанам и волонтеры Отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины.

Удар РФ по Николаеву 2 августа

Напомним, в субботу, 2 августа, после российского удара в городе Николаеве произошел масштабный пожар. Здесь разрушены частные дома и повреждены многоэтажки.

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«Русская армия продолжает воевать с гражданскими. В результате обстрела разрушены частные дома, поврежден еще ряд жилищ, в том числе многоэтажки», — написал мэр города Александр Сенкевич.

Службы взялись за ликвидацию пожара, возникшего после вражеского удара.