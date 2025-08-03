Обстріл Миколаєва: влада повідомила про наслідки, кадри руйнувань

Обстріл Миколаєва 2 серпня

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У суботу, 2 серпня, російські війська масовано атакували Миколаїв та область. Є потерпілі серед мирного населення.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Удар РФ по Миколаєву 2 серпня

Дата публікації 09:29, 03.08.25 Кількість переглядів 3 Показали наслідки атаки на Миколаїв 2 серпня

Як стало відомо, 2 серпня о 22:01 росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Через це:

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зруйновано три приватні будинки;

виникли пожежі;

пошкоджено 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів.

Постраждали 7 людей: 4 із них медичну допомогу надано на місці.

«Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно», — повідомили в ОВА.

Також є наслідки у Миколаївському районі. Учора, 2 серпня, та сьогодні, 3 серпня, ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих, на щастя, немає.

Звіт ДСНС

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки російського ракетного удару про по житловому району Миколаєва

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«Внаслідок атаки травм зазнали семеро цивільних — троє чоловіків, віком 32, 57 і 74 роки, яких госпіталізували до лікарні. Ще 4 громадянам надали медичну допомогу на місці», — уточнили у відомстві.

Удар РФ по Миколаєву 2 серпня

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, 6 автомобілів, крамниця та відділення поштового зв’язку. Виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці ДСНС.

На місцях влучань працювали співробітники всіх екстрених служб міста, психологи. Допомагали містянам і волонтери Загону швидкого реагування Червоного Хреста України.

Удар РФ по Миколаєву 2 серпня

Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, після російського удару у місті Миколаєві виникла масштабна пожежа. Тут зруйновано приватні будинки та пошкоджено багатоповерхівки.

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«Російська армія продовжує воювати з цивільними. Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки», — написав мер міста Олександр Сєнкевич.

Служби взялися за ліквідацією пожежі, яка виникла після ворожого удару.