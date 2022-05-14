ОВА: 86% повреждений на Житомирщине – это жилые дома

В Житомирской области жилые дома составляют наибольший процент всех поврежденных в результате обстрелов российскими войсками объектов.

В Житомирской области российские оккупанты разрушили большое количество жилых домов.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"На Житомирщине с начала вооруженной агрессии со стороны России уже обнаружено 2246 поврежденных объектов. 86% – это жилые дома. Наибольшее количество разрушений фиксируется в северной части области, а именно в Коростенском районе – 1835 объектов, или 80% от общей количества", — отметил он.

Специалисты Житомирской ОВА ежедневно готовят пакеты документов для выделения финансирования на возобновительные работы по каждому из объектов.

По данным ОВА, уже сформирована потребность в закупке почти 17 тысяч металлопластиковых окон, стеклопакетов, дверей и других строительных изделий на сумму свыше 77,2 млн грн.

Также в результате боевых действий в Житомирской области было разрушено 8 мостов и повреждено дорожное покрытие 6 автомобильных дорог государственного и местного значения.

Напомним, в ОП финализируют данные нужд областей для послевоенного восстановления.

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