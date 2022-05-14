ОВА: 86% пошкоджень на Житомирщині – це житлові будинки

ОВА: 86% пошкоджень на Житомирщині – це житлові будинки

На Житомирщині житлові будинки становлять найбільший відсоток усіх пошкоджених внаслідок обстрілів російськими військами об’єктів.

У Житомирській області російські окупанти зруйнували велику кількість житлових будинків.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"На Житомирщині від початку збройної агресії з боку Росії вже виявлено 2246 пошкоджених об’єктів. 86% – це житлові будинки. Найбільша кількість руйнувань фіксується у північній частині області, а саме в Коростенському районі – 1835 об'єктів, або 80% від загальної кількості",, - зазначив він.

Фахівці Житомирської ОВА щоденно готують пакети документів для виділення фінансування на відновлювальні роботи по кожному з об'єктів.

За даними ОВА, вже сформовано потребу щодо закупівлі майже 17 тисяч металопластикових вікон, склопакетів, дверей та інших будівельних виробів на суму понад 77,2 млн грн.

Також внаслідок бойових дій в Житомирській області було зруйновано 8 мостів та пошкоджено дорожнє покриття 6 автомобільних доріг державного й місцевого значення.

Нагадаємо, в ОП фіналізують дані потреб областей для післявоєнної відбудови.

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