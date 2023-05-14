Ракетный обстрел Тернопольщины 14 мая: власти сообщили о последствиях

Обошлось без жертв.
Во время воздушной тревоги оккупанты атаковали гражданские объекты Тернопольщины. "Прилет" крылатых ракет был зафиксирован сегодня утром.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
По его словам, "прилет" ракет зафиксировали в 5:00
"Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Пожар, который возник на месте, сразу ликвидировали. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей", - написал он.
По словам Владимира Труша, пострадавших нет.
"На месте происшествия работают специалисты. Прошу не подходить к поврежденным объектам к окончательным выводам", – добавил он.
Напомним, ночью снова атаковали Украину. Воздушная тревога звучала во всех областях.
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